Крупный пожар в Петербурге тушили более двух часов
В садовом некоммерческом товариществе «Разлив» произошёл пожар. Огонь охватил старую пристройку к жилому дому.
По информации пресс-службы регионального МЧС, возгорание началось, когда в помещении находился рабочий. Он использовал дровяную печку для обогрева, однако в какой-то момент пламя перекинулось на стены, и ситуация быстро вышла из‑под контроля. Осознав, что самостоятельно потушить огонь не получится, мужчина покинул здание.
К ликвидации возгорания привлекли десять сотрудников личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Потушить его удалось только спустя 2,5 часа.
