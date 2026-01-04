Житель Подмосковья могу погибнуть в пожаре неслучайно

04 января 2026, 01:55

«РГ»: гибель жителя Подмосковья в пожаре может иметь криминальный след

Фото: iStock/Chalabala

В деревне Кутьино (городской округ Подольск) при пожаре погиб 65‑летний Алексей Романов и его дети. Местные жители в беседе с «Российской газетой» настаивают на детальной проверке обстоятельств трагедии.





Следствие пока придерживается версии о неосторожном обращении с огнём. По данным регионального ГСУ СК, по факту гибели Романова и его детей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На текущий момент это приоритетная версия следствия.



«Мужчина был одним из самых ярких местных активистов. Кроме того, рядом с нашей деревней ведется коммерческая застройка. Его дом мог ей помешать... Не хочется думать, что такое возможно, но необходимо проверить все версии», — заявили сельчане.