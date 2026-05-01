В Индии двое мужчин изнасиловали школьницу на свадьбе
В Индии задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Злоумышленники надругались над девочкой во время празднования свадьбы, передает NDTV.
Преступники заставили 16‑летнюю школьницу хранить молчание, подкрепив требование жестокими угрозами расправы. Из‑за страха девушка долгое время не решалась рассказать о случившемся родным.
Спустя несколько дней после трагедии пострадавшая начала жаловаться на сильные боли в животе. Обеспокоенная мать отвела дочь на медицинское обследование, которое показало, что девушка находится на восьмом месяце беременности. Таким образом стало известно, что эпизод на свадьбе не был единственным случаем насилия в отношении ребенка.
