В Индии гигантский питон напал на рабочего — видео
Рабочий электростанции в Индии едва не погиб после нападения четырёхметрового питона, который обвил его ноги и начал душить. Коллеги спасли мужчину спустя 20 минут, когда силы у него почти закончились.
Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошёл, когда пострадавший пришёл открыть задвижку трубопровода. Из зарослей внезапно выскочила огромная змея и мгновенно атаковала его. Мужчина начал кричать, и спасти его смогли лишь совместными усилиями всей смены.
После происшествия рабочего осмотрели медики, угрозы жизни больше нет. Случай вновь напоминает о рисках работы на открытых территориях в тропических регионах, где встреча с дикими животными может быть смертельно опасной.
Читайте также: