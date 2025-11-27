В Индии гигантский питон напал на рабочего — видео

27 ноября 2025, 13:42

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Рабочий электростанции в Индии едва не погиб после нападения четырёхметрового питона, который обвил его ноги и начал душить. Коллеги спасли мужчину спустя 20 минут, когда силы у него почти закончились.