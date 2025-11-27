«Бью и воспитываю»: Российская воспитательница поплатилась за жестокость к детям

27 ноября 2025, 13:17

Суд признал воспитательницу из Байкальска виновной в жестоком обращении с детьми

Фото: Istock/AMilkin

Суд в Иркутской области вынес приговор бывшей воспитательнице детского сада из Байкальска. Следствие и суд установили, что женщина жестоко обращалась с воспитанниками младшей группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.