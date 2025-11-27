«Бью и воспитываю»: Российская воспитательница поплатилась за жестокость к детям
Суд в Иркутской области вынес приговор бывшей воспитательнице детского сада из Байкальска. Следствие и суд установили, что женщина жестоко обращалась с воспитанниками младшей группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
Инциденты происходили в январе 2024 года. В этот период 53-летняя педагог, работая в детском саду, применяла физическую силу к детям. Суд рассмотрел все материалы дела и признал женщину виновной в преступлении — ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое сопровождалось жестоким обращением с несовершеннолетними.
В качестве наказания осужденной назначили 300 часов обязательных работ. Одновременно суд установил для неё дополнительное наказание: он запретил ей заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием несовершеннолетних. Этот запрет будет действовать в течение двух лет.
Ранее в Петербурге перед судом предстанет уроженец СНГ по делу о грабеже.
Читайте также: