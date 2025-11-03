В Индии из-за столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек

03 ноября 2025, 08:31

Фото: iStock/Anton Novikov

По меньшей мере 20 человек погибли, 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском южном штате Телангана. Об этом информирует издание Hindustan Times.