В Индии из-за столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли, 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском южном штате Телангана. Об этом информирует издание Hindustan Times.
В автобусе, направлявшемся в Хайдарабад, находилось около 70 человек. Грузовик, перевозивший гравий, потерял управление и врезался в транспортное средство с такой силой, что часть груза оказалась на нем, заблокировав пассажиров.
Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Для освобождения людей задействованы экскаваторы. Предварительно установлено, что причиной ДТП стали превышение скорости и потеря контроля над управлением со стороны водителя грузовика.
Читайте также: