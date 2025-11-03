Достижения.рф

В Индии из-за столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек

Фото: iStock/Anton Novikov

По меньшей мере 20 человек погибли, 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском южном штате Телангана. Об этом информирует издание Hindustan Times.



В автобусе, направлявшемся в Хайдарабад, находилось около 70 человек. Грузовик, перевозивший гравий, потерял управление и врезался в транспортное средство с такой силой, что часть груза оказалась на нем, заблокировав пассажиров.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Для освобождения людей задействованы экскаваторы. Предварительно установлено, что причиной ДТП стали превышение скорости и потеря контроля над управлением со стороны водителя грузовика.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0