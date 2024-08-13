В Индии крокодил съел справлявшую нужду женщину

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В индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать, сообщает издание Times of India. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори. Характер травм явно указывал на то, что на неё напал крокодил. ПО всей видимости, его спугнули во время поисков, поэтому он не смог утащить труп под воду для продолжения трапезы.
Полицейские сообщили, что пруд, где хищник напал на женщину, располагается всего в двух километрах от плотины Бан Сагар, где в сезон дождей всегда много крокодилов. Власти обратились к местным жителям обратились с просьбой соблюдать особую осторожность вблизи водоёмов.
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Александр Бойцов