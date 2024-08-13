Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Индии крокодил съел справлявшую нужду женщину

В Индии крокодил съел справлявшую нужду женщину

13 августа 2024, 10:15
Фото: istockphoto/alan64

Фото: istockphoto/alan64

В индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.


Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать, сообщает издание Times of India. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори. Характер травм явно указывал на то, что на неё напал крокодил. ПО всей видимости, его спугнули во время поисков, поэтому он не смог утащить труп под воду для продолжения трапезы.

Полицейские сообщили, что пруд, где хищник напал на женщину, располагается всего в двух километрах от плотины Бан Сагар, где в сезон дождей всегда много крокодилов. Власти обратились к местным жителям обратились с просьбой соблюдать особую осторожность вблизи водоёмов.

Читайте также:

«Гоша адекватный»: Сбежавшего из частного дома крокодила ищут в Туле

Четырехметровый крокодил попытался откусить дрессировщику половой орган

Крокодил набросился на девятилетнего мальчика в национальном парке
#труп
#женщина
#пруд
#полицейские
#индия
Скончалась лидер сборной велосипедистов ДНР Дарина Самойлович
13 августа 2024, 09:32

Лидер сборной Донецкой Народной Республики по велоспорту Дарина Самойлович скончалась в больнице. Накануне её и ряд других спортсменок во время заезда сбила машина.
Авария произошла на Донецкой кольцевой автодороге во время тренировочного заезда группы велосипедистов, напоминает телеграм-канал «Mash на Донбассе». Грузовой автомобиль врезался в машину, которая сопровождала спортсменов. От удара автомобиль сопровождения откинуло на велосипедистов.

Всего в аварии пострадали семь человек. Из них двое (Дарина Самойлович и ещё одна девушка) поступили в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Дарину врачи спасти не смогли.

Против водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном

Микроавтобус столкнулся с грузовиками под Нижним Новгородом, есть погибшие

Человек погиб в ДТП с шестью машинами в Москве
#дтп
#врачи
#авария
#автомобиль
#уголовное больницы
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»
13 августа 2024, 09:20

Фото: istock/blinow61

В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел десятого августа. Плакат мужчины повесили на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле.

На плакате был изображён мужчина, сидящий на свинье и призывающий отправиться на Москву. Нарушителей на камеру засняли очевидцы. Отмечается, что передвигались они на «Рено Логане». Сотрудники полиции оперативно сняли плакат. Мужчины объявлены в розыск.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Америке восхитились «‎загадочным» российским самолетом

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ
#розыск
#мужчины
#сотрудники
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с армейскими сухпайками
13 августа 2024, 05:20

Фото: istock/tanyss

В Новой Москве состоялись обыски в связи с делом о мошенничестве, связанном с поставками сухпайков для российской армии, сообщает РИА Новости. Обыски были проведены в квартире, принадлежащей одному из подозреваемых.
В апреле этого года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России.

По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны была завышена путем фиктивного увеличения расходов на приготовление пищи, в то время как качество продукции не соответствовало условиям контрактов. Ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках дела был арестован генерал Дмитрий Булгаков, который, по мнению следствия, лоббировал интересы комбината и действовал как посредник между Минобороны и ГПК. В частности, сообщалось, что в пайках для армии мясо говядины заменялось на свинину и курятину, а энергетическая ценность продуктов была занижена.

Обыски были проведены для изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение для расследования. Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям предприятия в рамках части 4 статьи 160 УК РФ.

Читайте также:

Полковник Пешков арестован за хищения при поставке пайков для нужд СВО

«Военторг» фигурирует в деле экс-замминистра Булгакова о поставках сухих пайков

Активы и счета задержанного генерала Булгакова арестованы по делу о коррупции
#суд
#ук
#мясо
#ущерб
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция арестовала мужчину за отрезанный пенис соседа после спора о земле
The Thaiger: полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис
13 августа 2024, 04:50

Фото: istock/AndreyPopov

В провинции Кампхэнгпхет на севере Таиланда полиция арестовала 58-летнего мужчину по имени Афифат за жестокое нападение на его соседа. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Жена Нивата, обеспокоенная отсутствием мужа, обнаружила его тело и немедленно сообщила в полицию.

В тот день полицейские прибыли на место происшествия после вызова. Они обнаружили 53-летнего Нивата лежащего на обочине дороги в состоянии шока и с многочисленными травмами, включая отсутствие пениса. Рядом с ним был разбитый мотоцикл, что указывало на насильственное нападение. Осмотр места происшествия подтвердил, что нападение было предварительно спланированным.

Следствие установило, что Ниват и Афифат часто ссорились из-за спора о границах их участков. Афифат продал Нивату часть своей земли, но тот не выплатил оставшиеся 30 тысяч батов. Этот долг и нарушение условий сделки стали причиной их конфликтов.

Афифат отрицал свою причастность к нападению, однако, после обыска, на котором был найден спрятанный в пруду нож, он признал свою вину. Афифат рассказал, что давно планировал преступление и решил отрезать пенис Нивата, чтобы создать ложный след, указывающий на ревность как мотив преступления.

Читайте также:

Террорист напал с топором на людей во дворе мечети в Турции

Дыра в бедре появилась у россиянки после массажа

Супруг погибшей под обстрелом ВСУ беременной Нины пытается вывезти тело жены
#преступление
#нападение
#нож
#следствие
#полицейские
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар
Сильный пожар в Екатеринбурге начался после взрыва у ТЦ «Мега»
13 августа 2024, 01:57

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега» этой ночью, 13 августа. После начался крупный пожар. По сообщению очевидцев, зарево от пожара и высокий столб дыма наблюдаются в районе местного садового товарищества на улице Металлургов.
По информации местных жителей, горят жилые дома. Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщает портал Е1, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

С огнем борются 13 пожарных и техника. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Также рассматривается версия с поджогом. Точную причину возгорания предстоит определить пожарным экспертам. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара.


Читайте также:

Появились подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области
#мчс
#техника
#сотрудники
#дома
#пожар
#екатеринбург
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
Глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался в возрасте 82 лет
13 августа 2024, 00:02

Фото: istock/iZhenya

В возрасте 82 лет скончался бывший глава Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов, подчеркнув значимость вклада Мишина в развитие страны.
Зюганов охарактеризовал Мишина как грамотного, инициативного и профессионального человека.

«Он был очень опытным комсомольским организатором. Все крупные события в советское время, от Олимпиады до строительства БАМа, находились под его руководством», — добавил Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что уникальный опыт, который имели комсомольские лидеры того времени, будет крайне востребован в нынешних условиях.

Занимавший пост главы ЦК ВЛКСМ Мишин оставил заметный след в истории. Он участвовал в организации Олимпиады-1980 в Москве и в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Его работа и достижения стали важной частью общественной и политической жизни СССР.

Читайте также:

Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

Пьяный мужчина зарезал местного жителя в Петербурге
#ссср
#лидер
#кпрф
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Террорист напал с топором на людей во дворе мечети в Турции
Неизвестный с топором порубил пять человек во дворе мечети в Турции
12 августа 2024, 23:49

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В турецком городе Эскишехир произошло нападение на мечеть Тепебаши. Вооруженный ножом и топором мужчина в черной одежде с нашивками нацистской танковой дивизии СС ворвался в здание и напал на людей. Об этом сообщает турецкая газета Haberturk.
По данным издания, террорист ранил пятерых человек, сидевших в чайном домике рядом с мечетью. Оказавшиеся неподалеку полицейские задержали террориста, который после атаки пытался сбежать.

Пострадавших увезли в местную больницу. Два человека находятся в критическом состоянии, сообщают турецкие СМИ. Предварительно, причиной нападения на мечеть мог стать конфликт в компьютерной игре, но эти данные пока официально не подтверждают.

Официальные власти Турции пока не комментируют произошедшее. Представители мусульманской общины осудили атаку и призвали к спокойствию.

Читайте также:

Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии

В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца

Убийства и помощь террористам добавил СК к растрате экс-министру Магомедову из Дагестана

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#конфликт
#данные
#сми
#мечеть
#человек
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дыра в бедре появилась у россиянки после массажа
12 августа 2024, 21:03

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Жительница Ставрополья получила дыру в бедре после сеанса аппаратного массажа у специалиста из Минеральных вод.
Уточняется, что мастер аппаратного массажа прожгла бедро девушке и приняла травму за аллергическую реакцию. Теперь женщине предстоит пересадка кожи.

Отмечается, что во время сеанса пострадавшая говорила о жжении, однако мастер никак не реагировала и утверждала, что так и должно быть. Арсое процедуры у девушки возникло покраснение и впадина, но специалист успокоила её и сказала, что это также норма и через пару дней всё пройдёт. Однако этого не случилось.

«Я консультировалась с другими специалистами по массажу и узнала, что при таких процедурах обязательно используется контактный гель, чего не сделала данный специалист. Дома я отправила ей фото с появившимися волдырями, на что получила раздражённые ответы, что так и должно быть и через два дня всё пройдет, чего не произошло! Я обратилась в дежурную больницу в Пятигорске, где мне оказали первую помощь и диагностировали ожог первой-второй степени», — приводит Газета.ру слова пострадавшей.

Сейчас у девушки термический ожог, ей уже провели операцию некрэктомии. Далее ей предстоит перенести пересадку кожи.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын.

Читайте также:

Полицейские задержали голую девушку, домогавшуюся мужчины в парке в Ленобласти

В Славянске-на-Кубани отец и сын домогались до школьницы

В Подольске пьяный водитель сбил во дворе женщину с двухлетним сыном
#уголовное женщина
#ожоги
#здоровье
#уход
#услуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Супруг погибшей под обстрелом ВСУ беременной Нины пытается вывезти тело жены
Родные не могут забрать тело расстрелянной ВСУ в Судже беременной Нины
12 августа 2024, 21:01

Фото: Минтранс МО

Тело убитой 6 августа боевиком ВСУ беременной 24-летней Нины Кузнецовой еще не вывезли из Суджи. Об этом сообщил ее супруг Артем Кузнецов. Мужчина рассказал, что с 7 августа он пытается организовать вывоз тела своей беременной жены.

«Мне помогают семьи, военные и волонтеры. Ситуация сложная, сроков нет, нужно ждать. Все стараются помочь, но пока безуспешно», – передает слова Артема Lenta.
Свекровь Нины уже просила помочь вывезти тело, которое осталось морге больницы Суджи, где нет электричества.

Нину убили 6 августа, когда она уезжала из Суджи на машине с мамой и годовалым сыном. Супруг ехал впереди на другом автомобиле. В этот момент на трассе из кустов выбежал боевик ВСУ и открыл огонь по мирным людям. Близких Нины ранили.

Читайте также:
«Военное дело» показало снимки изувеченной под Курском женщины из ВСУ

На Украине заговорили о более масштабной мобилизации

На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области
#военные
#женщины
#семьи
#больницы
#мужчина
#волонтеры
#всу
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф