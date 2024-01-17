Крокодил набросился на девятилетнего мальчика в национальном парке

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В Австралии 9-летнего мальчика госпитализировали после нападения крокодила. Об этом информирует ABC News.
Инцидент случился в Национальном парке Какаду, Северная территория в субботу, 13 января. Зверь накинулся на мальчика, когда он купался в запрещенном месте на территории, закрытой для посетителей. Австралиец получил серьезные травмы, его доставили в больницу города Дарвин на вертолете.
Медики сообщили, что ребенок попал в больницу «в критическом, но стабильном состоянии». В медучреждении считают, что «ему очень повезло спастись». Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает
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Алина Юрчак