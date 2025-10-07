В Индии маленькая девочка заживо сварилась в чане с молоком
Полуторагодовалая жительница Индии погибла в результате падения в чан с кипяченым молоком. Об этом пишет Mothership.
Инцидент произошел в школьной столовой на территории штата Андхра-Прадеш. Мать девочки, работающая охранником школы в деревушке Буккарайасамудрам, привела дочь с собой на рабочее место. Во время игры малышка побежала вслед за кошкой, поскользнулась и угодила головой вперед в огромную емкость с горячим кипяченым молоком, предназначавшимся школьникам. Кухонный персонал оставил кастрюлю охлаждаться вблизи вентиляционной вытяжки.
Женщина мгновенно извлекла ребенка из кипящего молока и немедленно доставила девочку в ближайшую лечебницу. Врачи диагностировали пострадавшей множественные ожоги тела. Через некоторое время ребенка транспортировали в центральную городскую больницу, где медики пытались сохранить ей жизнь, но их усилия были напрасны.
