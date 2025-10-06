Жительница Тосно заказала убийство собственного мужа
Полицейские предотвратили заказное убийство в Ленинградской области. «Исполнителем» выступил сотрудник оперативной группы, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на СК РФ по региону.
В ходе следственных действий выяснилось, что 56-летняя жительница Тосно решила избавиться от своего супруга. Для этого она решила нанять киллера и встретилась с ним в условленным месте. Полицейский под прикрытием получил деньги за грязную работу и доложил коллегам.
Позже он сообщил злоумышленнице, что исполнил заказ и в качестве отчета предоставил ей поддельное фото с трупом мужчины. После этого сотрудники оперативных органов провели задержание.
В настоящий момент расследуется уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму.
