Жительница Тосно заказала убийство собственного мужа

06 октября 2025, 23:29

Фото: istockphoto / Savusia Konstantin

Полицейские предотвратили заказное убийство в Ленинградской области. «Исполнителем» выступил сотрудник оперативной группы, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на СК РФ по региону.