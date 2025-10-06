Достижения.рф

Жительница Тосно заказала убийство собственного мужа

Фото: istockphoto / Savusia Konstantin

Полицейские предотвратили заказное убийство в Ленинградской области. «Исполнителем» выступил сотрудник оперативной группы, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на СК РФ по региону.



В ходе следственных действий выяснилось, что 56-летняя жительница Тосно решила избавиться от своего супруга. Для этого она решила нанять киллера и встретилась с ним в условленным месте. Полицейский под прикрытием получил деньги за грязную работу и доложил коллегам.

Позже он сообщил злоумышленнице, что исполнил заказ и в качестве отчета предоставил ей поддельное фото с трупом мужчины. После этого сотрудники оперативных органов провели задержание.

В настоящий момент расследуется уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0