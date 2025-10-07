Житель Португалии умер мучительной смертью, застряв в контейнере для одежды

07 октября 2025, 02:55

В Португалии мужчина засунул руку в контейнер для одежды и умер

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Мужчина из Португалии засунул руку в контейнер для пожертвования одежды и застрял там. Об этом сообщает Correio da Manhã.