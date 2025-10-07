Житель Португалии умер мучительной смертью, застряв в контейнере для одежды
Мужчина из Португалии засунул руку в контейнер для пожертвования одежды и застрял там. Об этом сообщает Correio da Manhã.
Несчастный случай произошел в курортном городке Кашкайш возле района Розариу. Мужчина среднего возраста пытался достать что-то из контейнера, но попал в западню механизма крышки, удерживавшей его руку вплоть до уровня плеча. Прохожие видели пострадавшего, но никто своевременно не оказал помощь и не позвонил в экстренные службы.
Спасатели приехали лишь спустя три часа после происшествия, когда состояние мужчины уже стало необратимым. Предположительно, причиной гибели стал тромбоз вследствие длительного сдавливания конечности металлической конструкцией контейнера. Полицейские совместно с пожарной службой смогли освободить тело погибшего лишь путем демонтажа задней части конструкции. У погибшего остались жена дети.
