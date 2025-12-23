В Индии мать-одиночка стала жертвой изнасилования из-за ошибки с номером отеля
В индийском штате Махараштра 30-летняя мать-одиночка и медсестра подверглась групповому изнасилованию после того, как по ошибке постучала не в тот гостиничный номер. Об этом сообщает The Mirror.
Женщина пришла проведать подругу и вместо комнаты 105 ошибочно оказалась в номере 205, где находились трое мужчин — Ганшьям Ратод, Ришикеш Чаван и Киран Ратод. Они затолкали её в комнату, напоили алкоголем и насиловали с 23:00 до 3:00 ночи.
Утром жертве удалось сбежать и обратиться за помощью. Вскоре подозреваемых арестовали правоохранительные органы. По факту инцидента ведётся расследование.
