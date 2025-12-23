В Индии мать-одиночка стала жертвой изнасилования из-за ошибки с номером отеля

23 декабря 2025, 18:52

Фото: iStock/Favor_of_God

В индийском штате Махараштра 30-летняя мать-одиночка и медсестра подверглась групповому изнасилованию после того, как по ошибке постучала не в тот гостиничный номер. Об этом сообщает The Mirror.