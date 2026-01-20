В Индии муж и сын обезглавили жену из-за отказа заниматься проституцией
В округе Салем (штат Тамилнад, Индия) полиция раскрыла резонансное убийство 36‑летней женщины. По данным издания Afternoon, в преступлении замешаны муж женщины, её сын и знакомый.
13 января брат жертвы обратился в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По его словам, она отправилась в дом знакомого по имени и пропала.
Следователи заподозрили в причастности к исчезновению близких женщины. В ходе допросов супруг и сын пары признались в убийстве.
После первого брака она развелась и вышла замуж повторно, родив двоих детей. Женщина поддерживала интимные связи с несколькими мужчинами, что регулярно провоцировало конфликты. Требования мужа изменить образ жизни она игнорировала.
В итогу муж решил убить супругу и предложил за помощь в преступлении сыну и его другу вознаграждение в 50 тысяч рупий. Женщину заманили в дом, перерезали ей горло и обезглавили серпом. Тело вывезли на пустырь, частично сожгли и закопали, а голову жертвы захоронили отдельно.
Всех подозреваемых задержали. Ведётся следствие для установления всех обстоятельств преступления.
