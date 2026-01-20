Один человек пострадал в столкновении автобуса с грузовиком под Хабаровском
В Хабаровском крае произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика. Авария случилась в районе села Пивань, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Согласно полицейскому отчёту, пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались лёгким испугом.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время они проводят служебную проверку для установления всех обстоятельств ДТП.
Ранее массовая авария произошла в американском штате Мичиган. Из-за неблагоприятных погодных условий на заснеженной трасее столкнулись более ста автомобилей.
