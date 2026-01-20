Достижения.рф

Один человек пострадал в столкновении автобуса с грузовиком под Хабаровском

В Хабаровском крае произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика. Авария случилась в районе села Пивань, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



Согласно полицейскому отчёту, пострадал водитель грузового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались лёгким испугом.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время они проводят служебную проверку для установления всех обстоятельств ДТП.

Ранее массовая авария произошла в американском штате Мичиган. Из-за неблагоприятных погодных условий на заснеженной трасее столкнулись более ста автомобилей.

