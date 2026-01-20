Два человека погибли при пожаре в Бурятии
В селе Степной Дворец Кабанского района произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило республиканское агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Срочный вызов поступил на пульт дежурного вечером в понедельник. Приехавшие спасатели обнаружили, что огонь полностью уничтожил жилой дом и пристройку. Общая площадь пожара составила 58 квадратных метров.
При осмотре места происшествия сотрудники МЧС нашли тела двух мужчин 1959 и 1979 годов рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Пожарные работали в крайне тяжёлых метеоусловиях. Температура воздуха опустилась до −43 °C, а из-за интенсивной подачи воды образовывался густой пар. В совокупности с дымом от пожара он практически полностью лишал спасателей видимости.
