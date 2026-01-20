Более полумиллиона человек пострадали от масштабных наводнений в Мозамбике
В Мозамбике сильные наводнения привели к серьёзным разрушениям и затронули судьбы свыше 500 тысяч человек. О масштабах стихийного бедствия в соцсети Х рассказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
Наводнения разрушили жилые дома и затопили основные транспортные магистрали. Потоки воды повредили социальные и медицинские учреждения.
В ООН начали наращивать объём гуманитарной помощи. В настоящее время организация активно содействует правительству Мозамбика в получении необходимой помощи и участвует в работах по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ещё одна катастрофа произошла в Чили, где лесные пожары оставили без домов 50 тысяч человек.
