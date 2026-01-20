20 января 2026, 04:39

ООН: более полумиллиона человек пострадали от масштабных наводнений в Мозамбике

Фото: iStock/Boyloso

В Мозамбике сильные наводнения привели к серьёзным разрушениям и затронули судьбы свыше 500 тысяч человек. О масштабах стихийного бедствия в соцсети Х рассказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.