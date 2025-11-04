Достижения.рф

Два альпиниста попали под снегопад на горе и не выжили

Два итальянских альпиниста погибли при восхождении на пик Панбари в Непале
Фото: iStock/MikeLaptev

Два итальянских альпиниста Алессандро Капуто и Стефано Фарронато погибли при восхождении на пик Панбари в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД европейской страны.



Итальянцы перестали выходить на связь 31 октября. Утром 4 ноября появились сведения об их смерти.

Поиски других членов группы, пропавших в то же время, по сей день продолжаются. Предполагается, что они попали под сильный снегопад на уровне пяти тысяч метров. За операцией по их спасению следит генеральное консульство Италии в Калькутте.

Ранее сообщалось, что группа из пяти российских альпинистов застряла на вершине горы Манаслу в Непале. Причиной стала непогода.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0