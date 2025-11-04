Два альпиниста попали под снегопад на горе и не выжили

04 ноября 2025, 12:20

Два итальянских альпиниста погибли при восхождении на пик Панбари в Непале

Фото: iStock/MikeLaptev

Два итальянских альпиниста Алессандро Капуто и Стефано Фарронато погибли при восхождении на пик Панбари в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД европейской страны.