Два альпиниста попали под снегопад на горе и не выжили
Два итальянских альпиниста Алессандро Капуто и Стефано Фарронато погибли при восхождении на пик Панбари в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД европейской страны.
Итальянцы перестали выходить на связь 31 октября. Утром 4 ноября появились сведения об их смерти.
Поиски других членов группы, пропавших в то же время, по сей день продолжаются. Предполагается, что они попали под сильный снегопад на уровне пяти тысяч метров. За операцией по их спасению следит генеральное консульство Италии в Калькутте.
Ранее сообщалось, что группа из пяти российских альпинистов застряла на вершине горы Манаслу в Непале. Причиной стала непогода.
