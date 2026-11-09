В Индии мужчина привязал жену к стулу и сжег ее из-за измены
В индийской деревне Джагатпур мужчина привязал жену к стулу и поджег ее во время ссоры из-за ревности. Женщина погибла, подозреваемого задержали. Об этом сообщает News 9 Live.
Сукхбир Сингх и Сонам поженились 11 лет назад и вместе растили двоих детей. Позже женщина завела роман и решила уйти из семьи. За два дня до ее гибели жители деревни собрались на совет. Там Сонам согласилась прекратить отношения с любовником. Вечером того же дня он принял яд. Медики спасли мужчину в больнице.
На следующий день супруги поссорились. По данным следствия, во время конфликта Сингх привязал жену к стулу, облил бензином и поджег. Соседи услышали шум и вызвали полицию, а подозреваемый скрылся. Прибывшие сотрудники обнаружили обгоревшие останки женщины. Позже полицейские задержали Сингха. Расследование продолжается.
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