В Индии мужчина привязал жену к стулу и сжег ее из-за измены

09 ноября 2026, 15:08

Фото: iStock/todaydesign

В индийской деревне Джагатпур мужчина привязал жену к стулу и поджег ее во время ссоры из-за ревности. Женщина погибла, подозреваемого задержали. Об этом сообщает News 9 Live.