Жительница Урала потеряла 300 тысяч рублей при заказе интимных услуг для парня
Жительница Красноуральска перевела мошенникам около 300 тысяч рублей после попытки заказать интимные услуги для своего парня. Подробности рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых. Об этом сообщает «Лента.ру».
В полицию обратилась сама потерпевшая. По словам 35-летней женщины, перед этим она поссорилась с молодым человеком предположительно из-за отсутствия близости. После ссоры уралочка решила вызвать ему девушку по объявлению в интернете.
На сайте она выбрала женщину по имени Алсу и обсудила с ней условия по телефону. Собеседница попросила заранее оплатить первый час и страховку. Заказчица отправила ей чуть больше 16 тысяч рублей.
Позже женщине перезвонили и заявили, что платеж не прошел. Она перечислила деньги еще несколько раз, а затем получила угрозы от человека, представившегося Тимуром Ахмедовичем. Испугавшись, пострадавшая оформила кредит и отправила еще 146 тысяч рублей.
Злоумышленники потребовали дополнительно 50 тысяч рублей. Когда они узнали, что у клиентки нет денег, то прекратили общение. Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.
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