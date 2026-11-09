Жительница Урала потеряла 300 тысяч рублей при заказе интимных услуг для парня

09 ноября 2026, 14:56

Фото: iStock/Motortion

Жительница Красноуральска перевела мошенникам около 300 тысяч рублей после попытки заказать интимные услуги для своего парня. Подробности рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых. Об этом сообщает «Лента.ру».