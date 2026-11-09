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Жительница Урала потеряла 300 тысяч рублей при заказе интимных услуг для парня

Фото: iStock/Motortion

Жительница Красноуральска перевела мошенникам около 300 тысяч рублей после попытки заказать интимные услуги для своего парня. Подробности рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых. Об этом сообщает «Лента.ру».



В полицию обратилась сама потерпевшая. По словам 35-летней женщины, перед этим она поссорилась с молодым человеком предположительно из-за отсутствия близости. После ссоры уралочка решила вызвать ему девушку по объявлению в интернете.

На сайте она выбрала женщину по имени Алсу и обсудила с ней условия по телефону. Собеседница попросила заранее оплатить первый час и страховку. Заказчица отправила ей чуть больше 16 тысяч рублей.

Позже женщине перезвонили и заявили, что платеж не прошел. Она перечислила деньги еще несколько раз, а затем получила угрозы от человека, представившегося Тимуром Ахмедовичем. Испугавшись, пострадавшая оформила кредит и отправила еще 146 тысяч рублей.

Злоумышленники потребовали дополнительно 50 тысяч рублей. Когда они узнали, что у клиентки нет денег, то прекратили общение. Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.

Дарья Осипова

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