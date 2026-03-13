В Индии мужчина убил местную жительницу и задушил ее сына-инвалида

13 марта 2026, 06:26

Фото: iStock/undefined undefined

В деревне Сисенди (штат Уттар‑Прадеш, Индия) обнаружили тела женщины и ее ребенка. В совершении преступления заподозрили 35‑летнего Кишана Равата, пишет The Times of India.