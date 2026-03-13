В Индии мужчина убил местную жительницу и задушил ее сына-инвалида
В деревне Сисенди (штат Уттар‑Прадеш, Индия) обнаружили тела женщины и ее ребенка. В совершении преступления заподозрили 35‑летнего Кишана Равата, пишет The Times of India.
По результатам расследования, мотивом преступления стали долговые разногласия. Подозреваемый ранее одолжил жертве деньги и неоднократно требовал их возврата. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Рават посещал дом женщины за несколько часов до убийства.
Согласно материалам дела, мужчина изнасиловал и убил женщину, а затем задушил ее частично слепого сына, который пытался защитить мать. При попытке задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским. Его обезвредили ответным огнем и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
