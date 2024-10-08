На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину

Фото: istock / Carl Jani
В округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку.
Мужчина, по информации очевидцев, вместе с друзьями употреблял спиртные напитки в поселке Гамунупура и отправился домой, чтобы принести дополнительную еду для застолья.
По пути через реку на него напал крокодил. Позже местные жители и полиция нашли частично съеденные останки, которые были опознаны как принадлежавшие пострадавшему. Судмедэксперты проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось о других случаях нападения крокодилов на людей, включая случай в Австралии, когда рыбаку удалось отбиться от трехметрового гребнистого крокодила.
Напомним, в малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой. Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра.
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По пути через реку на него напал крокодил. Позже местные жители и полиция нашли частично съеденные останки, которые были опознаны как принадлежавшие пострадавшему. Судмедэксперты проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось о других случаях нападения крокодилов на людей, включая случай в Австралии, когда рыбаку удалось отбиться от трехметрового гребнистого крокодила.
Напомним, в малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой. Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра.
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Елена Перлова