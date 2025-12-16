В Индии мужчину натравил змею на жену и замаскировал все под несчастный случай
В Индии арестовали Рупеша Сатишчандру Амберкара за убийство жены, которое он замаскировал под несчастный случай. Об этом сообщает NDTV.
Супруга фигуранта Нирджа Амберкар скончалась 10 июля 2022 года после укуса ядовитой змеи в собственном доме. Тогда Рупеш и трое его друзей сообщили полиции, что трагедия произошла случайно. Правоохранительные органы не нашли противоречий в их показаниях и закрыли дело.
Спустя три года расследование возобновили. Следователь Анукул Донде обратил внимание на расхождения в показаниях свидетелей и инициировал повторные допросы. В ходе следствия выяснилось, что Рупеш заранее попросил знакомого ловца змей принести в дом ядовитую рептилию и намеренно натравил ее на супругу.
По словам друзей обвиняемого, он регулярно конфликтовал с женой и жаловался на психологическое давление. В результате он предложил знакомым помочь избавиться от нее, после чего участники сговора несколько лет избегали ответственности.
В настоящее время всех четверых, включая Амберкара и ловца змей, арестовали. Им предъявили обвинение.
Читайте также: