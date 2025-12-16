В Омске мастер спорта по боксу избил жену в день годовщины свадьбы
Призёр российских соревнований и мастер спорта по боксу Азамат Ахметов избил свою супругу Ажару после её возвращения домой от подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, происшествие случилось в день годовщины свадьбы. Спортсмен устроил скандал прямо с порога, обвиняя женщину в неверности, после чего несколько раз ударил её по лицу.
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и рассказала о произошедшем матери мужа. Однако та возложила ответственность за конфликт на саму женщину. После этого Ажара сняла побои и подала заявление в полицию.
