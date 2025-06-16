В Индии обрушился мост с туристами, делавшими селфи
Четыре человека погибли на рухнувшем мосту в Индии
В Пуне (Индия) обрушился мост, когда на нем делали селфи более 100 туристов. Трагедия привела к гибели четырех человек, есть пропавшие без вести. Сообщает Mash.
Конструкция не выдержала веса толпы и рухнула в реку Индраяни, унеся часть людей течением. Мост был популярен среди туристов из-за красивых видов, однако власти предупреждали о его небезопасности.
Несмотря на это, многие продолжали посещать это место для фото. По предварительным данным, мосту было более 30 лет. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.
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