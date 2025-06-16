В Индии обрушился мост с туристами, делавшими селфи

16 июня 2025, 10:23

Четыре человека погибли на рухнувшем мосту в Индии

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В Пуне (Индия) обрушился мост, когда на нем делали селфи более 100 туристов. Трагедия привела к гибели четырех человек, есть пропавшие без вести. Сообщает Mash.