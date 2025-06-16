МВД РФ предупреждает о мошеннической схеме вовлечения граждан Беларуси в дропперство

16 июня 2025, 09:19

МВД: мошенники вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию

Фото: iStock/artoleshko

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на граждан Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.