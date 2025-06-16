МВД РФ предупреждает о мошеннической схеме вовлечения граждан Беларуси в дропперство

МВД: мошенники вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию
Фото: iStock/artoleshko

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на граждан Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.



Мошенники предлагают «легкий заработок» через однодневные командировки в Россию, обещая оплачиваемую поездку в такие города, как Смоленск, Москва и Санкт-Петербург.

Согласно информации ведомства, в социальных сетях и мессенджерах распространяются объявления, в которых гражданам предлагают открыть банковскую карту российского банка для участия в «процессинге» или «крипто-арбитраже». Однако на практике такие карты используются киберпреступниками для вывода средств, а лица, оформившие карты, могут понести уголовную ответственность.

МВД России призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее стало известно, что СНИЛС россиян могут использовать мошенники, чтобы оформлять на своих жертв банковские кредиты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

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