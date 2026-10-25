В Москве задержали водителя и пассажира автомобиля с крупной партией алпразолама
Полиция Москвы пресекла канал сбыта наркотических веществ
Столичные полицейские изъяли у водителя и пассажира автомобиля наркотики и около трёх тысяч таблеток алпразолама. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки: поведение водителя и пассажира показалось им подозрительным. В результате досмотра у пассажира нашли 0,7 грамма кокаина, а в багажнике машины — более семи грамм смеси марихуаны с табаком.
«Там же — около трёх тысяч таблеток, 15 блистеров и 24 коробки с алпразоламом (психотропное вещество). Установлено, что 19-летний москвич покупал в интернете бланки рецептов, заполнял их и закупал в аптеках сильнодействующие вещества для дальнейшего сбыта», — отметили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело. Один фигурант находится под стражей, второй — под домашним арестом.