В Москве задержали водителя и пассажира автомобиля с крупной партией алпразолама

25 октября 2026, 19:28

Полиция Москвы пресекла канал сбыта наркотических веществ

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

Столичные полицейские изъяли у водителя и пассажира автомобиля наркотики и около трёх тысяч таблеток алпразолама. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.





Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки: поведение водителя и пассажира показалось им подозрительным. В результате досмотра у пассажира нашли 0,7 грамма кокаина, а в багажнике машины — более семи грамм смеси марихуаны с табаком.

«Там же — около трёх тысяч таблеток, 15 блистеров и 24 коробки с алпразоламом (психотропное вещество). Установлено, что 19-летний москвич покупал в интернете бланки рецептов, заполнял их и закупал в аптеках сильнодействующие вещества для дальнейшего сбыта», — отметили в ведомстве.