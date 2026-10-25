В Элисте водитель сбил женщину с грудным ребёнком
В Элисте легковой автомобиль наехал на грудного ребёнка во дворе жилого дома. Об этом сообщили в МВД Калмыкии.
ДТП произошло днём 25 октября на внутридворовой территории в 6-м микрорайоне. 26-летний водитель «Лада Гранта» двигался задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и сбил 25-летнюю мать с ребёнком на руках.
В результате наезда малыш получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Полиция выясняет все детали случившегося, в том числе скорость движения автомобиля и другие обстоятельства.
Ранее сообщалось об инциденте в Челябинской области. Там рейсовый автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП.
Читайте также: