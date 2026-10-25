В Элисте водитель сбил женщину с грудным ребёнком

25 октября 2026, 20:28

В Элисте 26-летний водитель не заметил мать с грудным ребёнком и наехал на них

Фото: Istock/z1b

В Элисте легковой автомобиль наехал на грудного ребёнка во дворе жилого дома. Об этом сообщили в МВД Калмыкии.