Москвичка, ранее инсценировавшая пропажу, прыгнула с Живописного моста
На северо-западе столицы тридцатилетняя жительница Москвы Лиза С. спрыгнула с Живописного моста. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экстренные службы уже прибыли на место происшествия и ведут поиски. Водолазы обследуют акваторию Москвы-реки, чтобы найти девушку.
Отмечается, что ранее Лиза уже инсценировала своё исчезновение после конфликта с возлюбленным. Она перестала отвечать на звонки и сообщения, и тогда молодой человек обратился в полицию.
В ходе проверки подруга девушки рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что та планировала подстроить свою пропажу, чтобы отомстить партнёру. Именно после этой ссоры москвичка совершила прыжок с моста.
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