В Индии полицейские арестовали фальшивую невесту на свадьбе
В Индии полиция остановила свадьбу, арестовав фальшивую невесту и ее подельников. Торжественная церемония оказалась постановкой мошенников. Об этом пишет News9Live.
Операция проводилась в городе Сирса, расположенном на западе штата Харьяна. В момент прибытия правоохранителей жених со сцены приветствовал гостей. Сотрудники полиции штата Раджастхан задержали организатора торжества, Решама Сингха, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве.
В ходе допроса выяснилось, что собравшиеся «родственники» и «друзья» невесты даже не знали ее настоящего имени. В результате они были так же доставлены в полицейский участок. Жених и его семья забрали свадебные подарки и покинули место происшествия, вскоре вернувшись в Пенджаб.
Читайте также: