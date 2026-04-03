Достижения.рф

В Индии раскрыли ритуальное убийство подростка

Жительница Индии пожертвовала собственной дочерью в ходе оккультного ритуала
Фото: iStock/undefined undefined

Полиция индийского штата Джаркханд задержала 35‑летнюю Решми Деви и двух ее сообщников по подозрению в ритуальном убийстве дочери‑подростка. Об этом сообщает Rediff.



История началась с болезни сына женщины. Она регулярно навещала местную жительницу, практиковавшую оккультные обряды, и в трудный момент обратилась к ней за помощью. По данным полиции, оккультистка убедила мать, что единственный способ вылечить мальчика — принести в жертву молодую девушку.

Трагедия разыгралась ночью 24 марта во время религиозного фестиваля, который отмечали жители деревни Кусумбха. Преступники задушили девочку в доме Шанти Деви, затем совершили кровавый обряд, сцедив кровь жертвы, а тело закопали в саду.

На следующий день погибшую обнаружили. Подозреваемые попытались ввести следствие в заблуждение: женщины заявили, что подросток стала жертвой изнасилования. Однако эта судебно-медицинская экспертиза опровергла их слова.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0