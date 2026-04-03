В Индии раскрыли ритуальное убийство подростка
Полиция индийского штата Джаркханд задержала 35‑летнюю Решми Деви и двух ее сообщников по подозрению в ритуальном убийстве дочери‑подростка. Об этом сообщает Rediff.
История началась с болезни сына женщины. Она регулярно навещала местную жительницу, практиковавшую оккультные обряды, и в трудный момент обратилась к ней за помощью. По данным полиции, оккультистка убедила мать, что единственный способ вылечить мальчика — принести в жертву молодую девушку.
Трагедия разыгралась ночью 24 марта во время религиозного фестиваля, который отмечали жители деревни Кусумбха. Преступники задушили девочку в доме Шанти Деви, затем совершили кровавый обряд, сцедив кровь жертвы, а тело закопали в саду.
На следующий день погибшую обнаружили. Подозреваемые попытались ввести следствие в заблуждение: женщины заявили, что подросток стала жертвой изнасилования. Однако эта судебно-медицинская экспертиза опровергла их слова.
