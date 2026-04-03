03 апреля 2026, 03:07

Tasnim: восемь человек погибли в результате атаки США и Израиля на мост в Иране

Удар США и Израиля по мосту B1, расположенному между Тегераном и Кереджем, унес жизни восьми мирных жителей. Об этом проинформировало агентство Tasnim.





Неподалеку от переправы в момент атаки проходили мероприятия в честь Дня природы. По данным издания, 95 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом сам мост еще не ввели в эксплуатацию.



«В результате жестокого нападения США и Израиля на мост B1 в Кередже погибли восемь человек из мирных граждан в том числе и те, кто находился проездом в этом районе», — говорится в телеграм-канале Tasnim.