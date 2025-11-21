Мощное землетрясение произошло в одной стране
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бангладеш
В Бангладеш произошло мощное землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зафиксировала подземные толчки 21 ноября в 10:38 по местному времени (07:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это считается ощутимым явлением.
Эпицентр находился в 23 километрах к юго-востоку от города Тонги, население которого составляет 337 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подробности о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,5 произошло недалеко от побережья Южных Курил.
