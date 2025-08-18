В Тюмени водитель устроил танцы посреди перекрестка, вызвав возмущение горожан
Необычный инцидент произошёл в центре Тюмени, на перекрестке улиц Республики и Первомайской. Как сообщает один из телеграм-каналов, мужчина, выйдя из автомобиля ВАЗ-2112, начал танцевать прямо на проезжей части, создав помехи движению.
В комментариях к публикации тюменцы резко осудили поведение.
«Пятнадцать суток дать, пусть танцует все это время», «Оштрафовать так, чтобы оформление штрафа принесло доход государству», — написали некоторые из подписчиков телеграм-канала.В пресс-службе ГИБДД Тюменской области подтвердили, что проводят проверку по факту нарушения. Как пояснили в ведомстве, действия танцора противоречат правилам дорожного движения. Нарушителю грозит административная ответственность за создание помех движению транспорта.