В Тюмени водитель устроил танцы посреди перекрестка, вызвав возмущение горожан

18 августа 2025, 11:39

Фото: iStock/Artur Didyk

Необычный инцидент произошёл в центре Тюмени, на перекрестке улиц Республики и Первомайской. Как сообщает один из телеграм-каналов, мужчина, выйдя из автомобиля ВАЗ-2112, начал танцевать прямо на проезжей части, создав помехи движению.





В комментариях к публикации тюменцы резко осудили поведение.

«Пятнадцать суток дать, пусть танцует все это время», «Оштрафовать так, чтобы оформление штрафа принесло доход государству», — написали некоторые из подписчиков телеграм-канала.