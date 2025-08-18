В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы
В Латвии начато уголовное расследование по факту доведения до самоубийства известного баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в интервью RT.
Адвокат утверждает, что к трагическому исходу причастна бывшая жена Тиммы — певица Анна Седокова. По её словам, между супругами был составлен кабальный брачный договор, согласно которому всё имущество, включая приобретённое до брака, перешло в собственность Седоковой.
Тело 32-летнего спортсмена было обнаружено 17 декабря 2024 года в подъезде московского дома, где он снимал комнату в хостеле. Как сообщалось, Тимма длительное время страдал от депрессии.
Примечательно, что российские правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти баскетболиста. Расследование теперь ведется латвийскими властями, которые должны установить все обстоятельства трагедии.
