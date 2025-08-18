В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы

18 августа 2025, 11:42

баскетболист Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В Латвии начато уголовное расследование по факту доведения до самоубийства известного баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в интервью RT.