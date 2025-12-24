В Краснодаре арестовали главу Крымска Будагова за аферу с земельным участком

24 декабря 2025, 14:30

Фото: iStock/vladans

Суд в Краснодаре арестовал главу города Крымска Яниса Будагова по делу о мошенничестве с земельным участком под строительство многоэтажки. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.