В Краснодаре арестовали главу Крымска Будагова за аферу с земельным участком
Суд в Краснодаре арестовал главу города Крымска Яниса Будагова по делу о мошенничестве с земельным участком под строительство многоэтажки. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.
Будагов останется под стражей до 18 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, он продал земельный участок рыночной стоимостью не менее 99 миллионов рублей за 5,2 миллиона. Позднее участок перепродали за 150 миллионов рублей представителю застройщика.
