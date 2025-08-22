«Золотой рейс»: Якутского директора задержали с слитками на заднем сиденье

22 августа 2025, 10:56

Перевозка золота обернулась для якутского директора уголовным делом

Фото: Istock/Turker Minaz

В Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали директора одного из предприятий. Инцидент произошёл во время проверки документов сотрудниками ГИБДД, в ходе которой в салоне автомобиля были обнаружены слитки и россыпное золото. Об этом сообщили в МВД России.