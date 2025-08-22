«Золотой рейс»: Якутского директора задержали с слитками на заднем сиденье
В Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали директора одного из предприятий. Инцидент произошёл во время проверки документов сотрудниками ГИБДД, в ходе которой в салоне автомобиля были обнаружены слитки и россыпное золото. Об этом сообщили в МВД России.
По предоставленным данным, на заднем сиденье автомобиля находилась сумка с пятью слитками и тремя фрагментами золота, а также пакет с россыпным природным золотом. Кроме того, при осмотре были изъяты наличные денежные средства в размере 900 тысяч рублей и электронные весы.
Согласно данным экспертизы, общая масса изъятого металла, который представлял собой кустарно изготовленные слитки из шлихового золота, составила более 1,6 кг. Его оценочная стоимость превышает 13 миллионов рублей.
Задержанный пояснил, что перевозил золото из Оймяконского района в Якутск за вознаграждение в 500 тысяч рублей. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».
