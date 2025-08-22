В Ленобласти 19-летний парень соблазнил 14-летнюю школьницу
В Ленобласти 19-летний парень соблазнил 14-летнюю школьницу. После незащищенного секса несовершеннолетняя забеременела. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В Лужской районной больнице 14-летней девочке сообщили о ее беременности, срок которой составляет 5-6 недель. Эта информация была передана в правоохранительные органы.
Выяснилось, что в середине июля, в квартире подруги в Луге, 19-летний комплектовщик службы доставки стройматериалов вступил в половую связь со школьницей. При этом не использовались средства контрацепции. Следователь опросил молодого человека и пока не принял окончательного решения по его задержанию.
