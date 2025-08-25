В Индии жена обокрала семью мужа сразу после свадьбы, накормив их снотворным
В Индии супруга спустя три дня после свадьбы накормила семью мужу снотворным и обокрала ее. Об этом сообщает издание Jagran.
Инцидент случился в штате Уттар-Прадеш. Как оказалось, в сентябре прошлого года семья невесты познакомила мужчину с девушкой. После этого было принято решение провести свадьбу. За то, что девушку отдали под венец, семья получила около 1,5 миллионов рублей.
Через три дня после свадьбы супруга накормила семью жениха едой, в которую добавила снотворное. Проснувшись утром мужчина обнаружил, что из дома пропали золотые и серебряные украшения стоимостью в 18,5 тысяч рублей.
Когда потерпевшие связались со сватами, то в ответ услышали только угрозы. Они считают, что девушка действовала в сговоре со своей семьей. Полиция отказалась возбуждать дело, но после обращения в суд расследование все-таки началось.
Читайте также: