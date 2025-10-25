Достижения.рф

В Ленобласти внук-наркоман сжёг дом бабушки, которая заставляла его найти работу

Жителя Сертолова задержали по подозрению в поджоге дома своей бабушки
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области задержали 25-летнего жителя Сертолова. Его подозревают в поджоге дома своей 74-летней бабушки. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.



Возгорание двухэтажного дома в СНТ «Заозёрное» массива «Мертуть» произошло утром 24 октября. В результате пожара строение полностью уничтожил огонь. Материальный ущерб оценили в 5 030 000 рублей.

Полиция установила, что последние несколько месяцев в доме проживал внук пенсионерки. Между родственниками сложился конфликт из-за нежелания молодого человека трудоустраиваться. Накануне пожара мужчина оставил бабушке записку с угрозой сжечь дом. Судебная экспертиза подтвердила, что возгорание произошло в результате умышленного поджога.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками и грабежом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Щелокова

