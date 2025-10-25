В Ленобласти внук-наркоман сжёг дом бабушки, которая заставляла его найти работу

25 октября 2025, 12:44

Жителя Сертолова задержали по подозрению в поджоге дома своей бабушки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области задержали 25-летнего жителя Сертолова. Его подозревают в поджоге дома своей 74-летней бабушки. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.