В Ленобласти внук-наркоман сжёг дом бабушки, которая заставляла его найти работу
В Ленинградской области задержали 25-летнего жителя Сертолова. Его подозревают в поджоге дома своей 74-летней бабушки. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
Возгорание двухэтажного дома в СНТ «Заозёрное» массива «Мертуть» произошло утром 24 октября. В результате пожара строение полностью уничтожил огонь. Материальный ущерб оценили в 5 030 000 рублей.
Полиция установила, что последние несколько месяцев в доме проживал внук пенсионерки. Между родственниками сложился конфликт из-за нежелания молодого человека трудоустраиваться. Накануне пожара мужчина оставил бабушке записку с угрозой сжечь дом. Судебная экспертиза подтвердила, что возгорание произошло в результате умышленного поджога.
Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками и грабежом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
