В Индонезии гигантский питон сбросил фермера с мотоцикла и задушил
В Индонезии произошла ужасная трагедия. Семиметровый сетчатый питон атаковал 57-летнего фермера Нурдина, сбросив его с мотоцикла. Мужчина возвращался домой вместе с женой после работы на плантации. Об этом сообщает Daily Star.
Во время поездки по высокой траве змея внезапно вцепилась в ногу Нурдина. Питон сбросил его с транспортного средства и обвился вокруг него, начав душить. Жена фермера поспешила за помощью в ближайшую деревню, но когда люди прибыли на место, спасти его не удалось.
Чтобы освободить тело, пришлось разрубить змею на части. Сетчатые питоны обитают в Южной и Юго-Восточной Азии и могут достигать значительных размеров. Трагедия вызвала шок среди местных жителей и привлекла внимание к опасности, которую представляют эти гигантские хищники.
Читайте также: