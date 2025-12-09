В Индонезии гигантский питон сбросил фермера с мотоцикла и задушил

09 декабря 2025, 08:28

Фото: iStock/StockSeller_ukr

В Индонезии произошла ужасная трагедия. Семиметровый сетчатый питон атаковал 57-летнего фермера Нурдина, сбросив его с мотоцикла. Мужчина возвращался домой вместе с женой после работы на плантации. Об этом сообщает Daily Star.