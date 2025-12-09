Бывшая королева красоты забила до смерти сына бойфренда, не желая становиться мачехой

09 декабря 2025, 01:36

В США бывшую королеву красоты осудили за жестокую расправу над сыном ее бойфренда

Фото: iStock/zoka74

В американском штате Джорджия бывшая королева красоты получила пожизненный срок за убийство малолетнего сына ее бойфренда. Об этом говорится в публикации Court TV.





Согласно материалу, 20-летнюю Тринити Мэдисон Поуг признали виновной в убийстве 18-месячного сына ее партнера, Джулиана Уильямса.



Убийство произошло в январе 2024 года: Поуг забила ребенка до смерти в своей комнате в общежитии. Уильямс в это время отлучился, чтобы купить пиццу.



