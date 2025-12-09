Бывшая королева красоты забила до смерти сына бойфренда, не желая становиться мачехой
В США бывшую королеву красоты осудили за жестокую расправу над сыном ее бойфренда
В американском штате Джорджия бывшая королева красоты получила пожизненный срок за убийство малолетнего сына ее бойфренда. Об этом говорится в публикации Court TV.
Согласно материалу, 20-летнюю Тринити Мэдисон Поуг признали виновной в убийстве 18-месячного сына ее партнера, Джулиана Уильямса.
Убийство произошло в январе 2024 года: Поуг забила ребенка до смерти в своей комнате в общежитии. Уильямс в это время отлучился, чтобы купить пиццу.
«Залечь на дно»: Неплательщик алиментов спрятался от приставов внутри дивана
Когда отец увидел состояние сына, он моментально бросился его спасать. Мальчика с тяжелейшими травмами мозга и печени доставили в больницу. К сожалению, врачи оказались бессильны.
Изначально адвокаты Поуг пытались утверждать, что ребенок просто упал с дивана, но присяжные отклонили эту версию. По мнению обвинения, мотивом преступления стало желание женщины выйти замуж за Уильямса, не становясь при этом мачехой.
Суд приговорил Поуг к пожизненному заключению, однако она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, когда проведет за решеткой хотя бы 30 лет.
До совершения преступления Тринити активно участвовала в конкурсах красоты и даже была признана самой красивой девушкой своего города Доналсонвилл в 2023 году.