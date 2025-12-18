В Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика

18 декабря 2025, 07:28

Фото: iStock/Carl Jani

В Индонезии произошел шокирующий инцидент. Десятилетний мальчик по имени Афан купался в реке Инггои, когда на него напал крокодил. Хищник внезапно выскочил на поверхность, схватил ребенка и утащил под воду. Об этом сообщает издание VOI.