В Индонезии крокодил напал на десятилетнего мальчика
В Индонезии произошел шокирующий инцидент. Десятилетний мальчик по имени Афан купался в реке Инггои, когда на него напал крокодил. Хищник внезапно выскочил на поверхность, схватил ребенка и утащил под воду. Об этом сообщает издание VOI.
Очевидцы сразу вызвали спасателей. В 21:05 специалисты прибыли на место происшествия и начали поиски на берегу. Они прочесывали реку на надувных лодках, а местные жители присоединились к операции на традиционных длинных судах. Поисковые работы проходят с осторожностью из-за сообщений о втором крокодиле в районе.
К операции привлекли местных ловцов, готовых помочь в случае появления хищника. Надежда на спасение сохраняется, но ситуация остается напряженной.
