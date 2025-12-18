Надзирательница закрутила роман с преступником в одной из самых охраняемых тюрем Британии
Daily Star: В Великобритании тюремщицу осудят за недопустимый роман с заключенным
В Великобритании суд привлек к уголовной ответственности 27-летнюю сотрудницу тюрьмы строгого режима Белмарш за роман с заключенным. Эту информацию распространило издание Daily Star.
Тюрьма, где работала обвиняемая Бетани Дент-Рейнольдс, считается одной из самых надежных в стране. Она предназначена для содержания преступников, представляющих особую угрозу для общества.
Бетани призналась, что несколько месяцев состояла в отношениях с осужденным Кираном Робинсоном. Их роман завязался в 2024 году.
Изначально девушке также вменяли предоставление бойфренду доступа к программному обеспечению для сотрудников тюрьмы, но защите удалось опровергнуть эту часть обвинений.
Дент-Рейнольд все еще грозит реальный тюремный срок. Окончательный приговор по ее делу суд огласит в феврале 2026 года.
