Минувшей ночью пожар уничтожил популярный ресторан SEA SEA на «барже» во Владивостоке
На набережной Спортивной гавани во Владивостоке произошел крупный пожар в ресторане SEA SEA, который располагался на барже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.
Возгорание случилось в ночь с 17 на 18 декабря. Сигнал поступил оперативным службам в 03:48, после чего к месту направили пожарные расчёты.
Огонь распространился на первом этаже здания и частично перекинулся на второй и третий, охватив в общей сложности около 200 квадратных метров. Спасатели успешно остановили и ликвидировали открытое горение.
Предварительно, удалось избежать жертв и пострадавших. Причины пожара пока неизвестны.
Загоревшийся ресторан располагался на построенной в 1980-х годах «барже» — на самом деле это облицованный под судно пирс. Объект уже долгие годы служит одной из самых заметных достопримечательностей прогулочной зоны.
