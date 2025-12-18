Минувшей ночью пожар уничтожил популярный ресторан SEA SEA на «барже» во Владивостоке

18 декабря 2025, 05:26

Фото: Telegram-канал «МЧС Приморского края» @mchs_vdk

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке произошел крупный пожар в ресторане SEA SEA, который располагался на барже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.





Возгорание случилось в ночь с 17 на 18 декабря. Сигнал поступил оперативным службам в 03:48, после чего к месту направили пожарные расчёты.



Огонь распространился на первом этаже здания и частично перекинулся на второй и третий, охватив в общей сложности около 200 квадратных метров. Спасатели успешно остановили и ликвидировали открытое горение.



