В Индонезии москвичке в ягодицу воткнулась доска для серфинга
В Индонезии москвичке в ягодицу воткнулась доска для серфинга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Российская туристка занималась сёрфингом и пыталась поймать волну, но её опередили двое молодых людей. Один из них, отпустив свою доску для сёрфинга, случайно задел девушку, в результате чего она получила порезы на бедре и ягодице.
Жительница Москвы обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Уточняется, что стоимость наложения швов составила 1300 рублей.
Пострадавшая утверждает, что виновник происшествия специально оставил ей свой номер телефона, убрав одну цифру. Невозможность связаться с ним не позволяет обсудить компенсацию за операцию.
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