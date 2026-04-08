Женщина тяжело пострадала и перенесла четыре операции после нападения неизвестного хищника
В американском округе Питсберг женщина перенесла несколько тяжёлых операций после нападения неизвестного хищника. Об этом сообщает Fox 23.
Пострадавшую Алисию Макси нашли тяжело раненной во дворе её собственного дома. Позже она рассказала, что услышала глубокое рычание у ворот участка перед тем, как некий зверь набросился на неё и сбил с ног.
Других деталей инцидента женщина не смогла раскрыть, сославшись на сильную боль, которую она испытывала при попытке говорить. Хищник оставил глубокие раны на лице, ногах и руках жертвы.
Макси уже перенесла четыре операции. По описанию пострадавшей, животное было похоже на собаку, однако местный шериф усомнился в этом из-за серьёзности травм. Он заявил, что за 38-летнюю карьеру не видел ничего подобного. Ожидается, что вид опасного хищника установит судмедэкспертиза. Предположительно, женщину ранил медведь или пума.
Читайте также: