В Индонезии поезд протащил по рельсам полыхающий минивэн после ДТП
В Индонезии поезд Siantar Ekspres протаранил минивэн на железнодорожном переезде. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось в Северной Суматре. После столкновения локомотив протащил автомобиль по рельсам около двух километров. Водитель минивэна погиб на месте. Отмечается, что от мощного удара машина загорелась, затем пламя перекинулось и на локомотив.
Три человека получили ранения, среди них два машиниста. В момент аварии в вагонах находились 264 пассажира. Точной информации о пострадавших среди них нет. О том, были ли среди пассажиров граждане РФ, не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняют компетентные органы.
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