В Ингушетии рабочий погиб при падении с трапа подъёмного крана
В Ингушетии рабочий погиб при падении с трапа подъёмного крана. Об этом информирует Следственный комитет РФ по Республике.
Трагическое происшествие случилось на территории строительного объекта в Магасе. 38-летний мужчина упал с трапа грузоподъёмного крана. От полученных телесных повреждений он скончался на месте ЧП.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Они назначили судебные экспертизы и выполняют иные проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. Там мужчина упал в яму глубиной полтора метра, пока говорил по телефону, и попал в реанимацию.
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