20 ноября 2026, 19:08

Во Флориде из-за ливней затопило улицы и дома, людей эвакуируют на спецтехнике

Фото: Istock/Bilanol

Мощные ливни превратили улицы Флориды в реки с крокодилами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, вода затопила жилые дома и машины, а десятки людей эвакуировали на спецтехнике.