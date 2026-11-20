Мощные ливни превратили улицы Флориды в реки с крокодилами
Мощные ливни превратили улицы Флориды в реки с крокодилами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, вода затопила жилые дома и машины, а десятки людей эвакуировали на спецтехнике.
Сильнее всего пострадал юг штата. В Голливуде и соседних городах за короткое время выпало до 39 сантиметров осадков — вода добралась до квартир, местами её уровень доходил до колен. На затопленных улицах заметили крокодилов, которые выплыли прямо к жилым районам.
Только из одного ЖК спасатели вывезли более 70 человек и около 30 домашних животных. Ещё восемь человек вызволили из затопленного автобуса. Сейчас в Голливуде объявили чрезвычайное положение. Из-за непогоды частично обрушилась крыша синагоги, подтопило больницу. По предварительным сведениям, погибших нет.
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