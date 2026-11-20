20 ноября 2026, 19:35

В Москве такси сбило курьера на электровелосипеде, который выехал на «зебру»

Фото: Istock/eugenesergeev

В Москве автомобиль такси сбил курьера, который попытался пересечь пешеходный переход на красный свет. Об этом сообщает РЕН ТВ.