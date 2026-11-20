В Москве таксист снёс курьера, который выехал на «зебру» на красный свет
В Москве автомобиль такси сбил курьера, который попытался пересечь пешеходный переход на красный свет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на улице Коштоянца и проспекте Вернадского. Курьер на электровелосипеде двигался вдоль проезжей части и неожиданно изменил траекторию, выехав на пешеходный переход.
Водитель такси, следовавший в попутном направлении, не успел среагировать на манёвр и допустил наезд. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют состояние здоровья участников аварии. В столичном дептрансе отметили, что движение в районе ДТП не затруднено — транспорт следует в обычном режиме.
Читайте также: